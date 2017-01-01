Зеленский проводит встречу с руководством ВРУ, Кабмина и силовиков
Встреча проходит на Банковой.
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В Киеве на улице Банковой президент Украины Владимир Зеленский проводит встречу с руководством Верховной Рады, Кабинета Министров и правоохранительных органов.
Громадское транслирует встречу в прямом эфире.
Напомним, что после встречи на 14:00 запланировано заседание Кабинета министров Украины, которое проведет новоизбранный премьер-министр Алексей Гончарук.
Как сообщалось 30 августа, Гончарук анонсировал налоговую реформу.
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