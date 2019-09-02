Разумков: Завтра парламент отменит депутатскую неприкосновенность

Парламентарии завтра проголосуют за ключевой закон.

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что завтра, 3 сентября, парламент проголосует за снятие депутатской неприкосновенности.

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Об этом он сказал на согласительном совете руководителей фракций, передает издание Новое время.

Разумков уверен, что завтра депутаты примут это решение, ведь практически все фракции сегодня согласились это сделать.

Почти все политические силы и депутаты, которые сегодня представлены в Верховной Раде Украины IX созыва, обещали это сделать, и я надеюсь, что, наконец, те принципы и те ожидания, которые есть у наших избирателей, мы сможем оправдать, - заявил Разумков журналистам.

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Напомним, Разумков оценил первое заседание Верховной Рады. Глава парламента надеется, что "эйфория первого дня" не иссякнет и нардепы продолжат плодотворно работать.

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