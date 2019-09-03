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В Одессе шаурмой отравились 18 человек

Комментариев: 3
Пострадавшие госпитализированы.
Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий
Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий
depositphotos.com

После употребления шаурмы в Одесской области были госпитализированы с отравлением 30 человек, сейчас в больнице остаются 18 человек.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

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"В течение 1-2 сентября в городскую инфекционную больницу города Одесса с подозрением на пищевое отравление были госпитализированы 30 человек (из них 5 детей), употреблявших шаурму в селе Авангард Овидиопольского района. По состоянию на 7:00 3 сентября остаются госпитализированными 18 человек (из них 4 детей)", - сообщили в ведомстве.

Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Как сообщалось 23 июля, в Дубно на фестивале "Тарас Бульба" отравились 14 человек.

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Теги: отравление, Одесса, шаурма
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Комментариев (3)
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VSHIVANKA    03.09.2019, 09:49
Оценка:  +1
VSHIVANKA
СУГС!!!
futbolprognoz    03.09.2019, 09:47
Оценка:  +1
futbolprognoz
в каком-то селе покупать шаурму? больные что ли? надо покупать там, где много людей, большой оборот и соответственно продукты не успевают портиться.
PINKIPAU    03.09.2019, 09:18
Оценка:  +3
PINKIPAU
Свежий, свежий шяурма. Мяса сабачий, сабака только вчера бегал, Джямшют паймал, маладец. Писять, какать хадил, руки не мыл, шяурма гатовил.))))
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