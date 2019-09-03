В Одессе шаурмой отравились 18 человек

Пострадавшие госпитализированы.

После употребления шаурмы в Одесской области были госпитализированы с отравлением 30 человек, сейчас в больнице остаются 18 человек.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

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"В течение 1-2 сентября в городскую инфекционную больницу города Одесса с подозрением на пищевое отравление были госпитализированы 30 человек (из них 5 детей), употреблявших шаурму в селе Авангард Овидиопольского района. По состоянию на 7:00 3 сентября остаются госпитализированными 18 человек (из них 4 детей)", - сообщили в ведомстве.

Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Как сообщалось 23 июля, в Дубно на фестивале "Тарас Бульба" отравились 14 человек.

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