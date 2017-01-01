Госгидрография будет картографировать реки с помощью беспилотников

Два современных беспилотных летательных аппарата помогут собирать актуальные данные о реках и озерах Украины.

Государственное учреждение Госгидрография купило два беспилотных летательных аппарата, с помощью которых ведомство будет выполнять свои обязанности в сфере обеспечения безопасности судоходства на реках и других внутренних водных путях. Об этом сообщает официальный сайт ведомства.

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Как пояснили представители Госгидрографии, оперативно картографировать водные объекты и отслеживать их состояние непросто. А с помощью современных беспилотников это будет намного легче и быстрее. Оперативное поступление свежих данных позволит поддерживать картографические и топографические базы данных в актуальном состоянии, своевременно и точно вносить требуемые изменения в навигационные карты.

Каждый беспилотник способен осуществлять широкий перечень задач на высоте от 75 до 2000 м. В режиме автоматического полета БПЛА движется по заранее заданному маршруту и производит цифровую фотосъемку высокого разрешения. При этом каждый снимок с помощью специальной навигационной системы четко привязывается к конкретной точке, поэтому проведение дополнительных топогеодезических работ не требуется.

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Важным преимуществом использования БПЛА также является их относительная дешевизна. Обслуживать два беспилотника дешевле, чем нанимать подрядчиков для картографирования объектов. Сэкономленные средства в Госгидрографии планируют потратить на собственное развитие.

Напомним, на Дунае проходят совместные военные учения Украины и Румынии. Учиться взаимодействию на реке военные двух стран будут до 7 сентября.

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