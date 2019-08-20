В РФ показали первый полет тяжелого дрона Альтиус

Шеститонный беспилотник Альтиус-У может находиться в воздухе более суток, утверждают российские военные.

Российский тяжелый беспилотник Альтиус-У большой продолжительности полета впервые поднялся в воздух. Об этом сообщает Минобороны РФ во вторник, 20 августа.

"Полет проходил в течение 32 минут на высоте до 800 метров в полностью автоматическом режиме на одном из испытательных аэродромов. Все системы комплекса отработали штатно", – говорится в комментарии к видео, опубликованном в YouTube.

Отмечается, что шеститонный беспилотник Альтиус-У был создан в результате разработок и испытаний ряда прототипов.

"Комплекс способен выполнять весь спектр разведывательных задач с применением оптических, радиотехнических и радиолокационных средств и находиться в воздухе более суток", – сообщили в Минобороны РФ.

Также указано, что особенность дрона – в применении спутникового канала управления, что делает радиус его применения "практически неограниченным".

По данным СМИ, беспилотник Альтиус-У (его также называют Альтаир) создавался в казанском Опытно-конструкторском бюро (ОКБ) имени Симонова, но позднее проект был передан Уральскому заводу гражданской авиации (УЗГА). Утверждалось, что этот дрон сможет нести до двух тонн боевой нагрузки.

Ранее российские военные показали видео первого полета дрона Охотник. Взлетная масса этого аппарата составляет 20 тонн, что делает его самым тяжелым из разрабатываемых в настоящее время беспилотников. Позже в РФ испытали дрон Охотник в паре с истребителем Су-30СМ.

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