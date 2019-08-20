Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В РФ показали первый полет тяжелого дрона Альтиус

Комментариев: 6
Шеститонный беспилотник Альтиус-У может находиться в воздухе более суток, утверждают российские военные.

Российский тяжелый беспилотник Альтиус-У большой продолжительности полета впервые поднялся в воздух. Об этом сообщает Минобороны РФ во вторник, 20 августа.

"Полет проходил в течение 32 минут на высоте до 800 метров в полностью автоматическом режиме на одном из испытательных аэродромов. Все системы комплекса отработали штатно", – говорится в комментарии к видео, опубликованном в YouTube.

Отмечается, что шеститонный беспилотник Альтиус-У был создан в результате разработок и испытаний ряда прототипов.

"Комплекс способен выполнять весь спектр разведывательных задач с применением оптических, радиотехнических и радиолокационных средств и находиться в воздухе более суток", – сообщили в Минобороны РФ.

Также указано, что особенность дрона – в применении спутникового канала управления, что делает радиус его применения "практически неограниченным".

По данным СМИ, беспилотник Альтиус-У (его также называют Альтаир) создавался в казанском Опытно-конструкторском бюро (ОКБ) имени Симонова, но позднее проект был передан Уральскому заводу гражданской авиации (УЗГА). Утверждалось, что этот дрон сможет нести до двух тонн боевой нагрузки.

Ранее российские военные показали видео первого полета дрона Охотник. Взлетная масса этого аппарата составляет 20 тонн, что делает его самым тяжелым из разрабатываемых в настоящее время беспилотников. Позже в РФ испытали дрон Охотник в паре с истребителем Су-30СМ.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, авиация, Минобороны, видео, военные, БПЛА, беспилотник, дрон, военная техника, видео youtube
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (6)
Отсортировать по дате Вниз
T-REX2    20.08.2019, 16:13
Оценка:  +1
T-REX2
Шо за xyйня-мост не падает,беспилотники летают.Надо болше СУГС
SANDMAN    20.08.2019, 16:00
Оценка:  0
SANDMAN
Завтра появятся новости о каком то сгоревшем городе на кацапии.
Aleksandr_V    20.08.2019, 15:55
Оценка:  +1
Aleksandr_V
скопировали американский ударный беспилотник MQ-9 Reaper и выдают его за свою разработку. а предыдущая "разработка" Охотник -уменьшенная копия американского бомбардировщика B-2 Spirit.... страна пиздюков...
Григорич    20.08.2019, 16:19
Оценка:  0
Григорич
РФ оружие не копирует, у РФ копируют..на вашей Окраине до сих пор всё оружие российское, своего ничего нет..
Зорян_и_Шкиряк    20.08.2019, 15:44
Оценка:  -1
Зорян_и_Шкиряк
Каков на это будет ответ "Антонова"?
Акцент    20.08.2019, 15:59
Оценка:  0
Акцент
наверное так же как и Буревестник не имеет аналогов в мире.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь