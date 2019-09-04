Верховный Суд разрешил Минобороны тайно награждать граждан огнестрельным оружием: Документ

Данные о таких наградах признали "информацией с ограниченным доступом" .

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Верховный Суд оставил в силе решения судов первой и апелляционной инстанции, которые признали “информацией с ограниченным доступом“ данные о том, кто и за какие заслуги получает наградное огнестрельное оружие от министра обороны. А также данные, откуда среди наградных “огнестрелов“ берутся экземпляры, которые не состоят на вооружении ВСУ и подразделений Минобороны, сколько средств и из каких фондов расходуется на приобретение этого оружия.

Такое решение содержится в постановлении ВС по делу №826/5046/16 (коллегия судей - докладчик Игорь Дашутин, судьи Олег Шишов и Николай Яковенко), передаеют “Українські новини“.

“Судами предыдущих инстанций была должным образом исследована суть такой информации, а также доказательства того, что разглашение запрашиваемых сведений противоречит заданиям охраны ответчиком интересов государства. Потому, коллегия судей считает, что ответчиком правомерно отказано истцу в предоставлении в полном объеме информации на основании отнесения ее к персональным данным“, - говорится в тексте постановления.

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При этом в решении не поясняется, какую угрозу интересам государства может нести информация о награждениях политиков, бизнесменов и других гражданских лиц, не состоящих на военной службе и не имеющих отношения к выполнению оперативных задач.

“Суд кассационной инстанции не имеет права устанавливать либо считать доказанными обстоятельства, которые не были установлены в решении или постановлении суда или отклонены им, решать вопросы о достоверности того или иного доказательства, о преимуществе одних доказательств над другими, собирать или принимать к рассмотрению новые доказательства либо дополнительно проверять доказательства“, - уточняется в решении коллегии ВС.

Стоит отметить, что право не разглашать фамилии награждаемых суд установил только в отношении Минобороны, где огнестрельное оружие вручается согласно Дисциплинарному уставу, позволяющему награждать “военнослужащих и других лиц“.

Применимо к другим ведомствам в судах различных инстанций использовалась другая формулировка: “государственная награда, в том числе и огнестрельным оружием - это всегда публичное выражение поощрения гражданина государством, и, поэтому информация о награжденных лицах по своей природе публична и доступ к ней не может быть ограничен“.

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В частности, с такой формулировкой суды всех инстанций, вплоть до Высшего административного суда и Верховного Суда - отказали в праве “секретить“ списки награжденных министру внутренних дел Арсену Авакову.

Как сообщалось в январе 2018, в Минобороны запретили награждать гражданских оружием

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