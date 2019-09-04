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Поток украинских туристов в Крым неуклонно сокращается

Комментариев: 2
Количество украинских туристов в Крыму уменьшается год от года.
В Крым ездит всё меньше украинцев
В Крым ездит всё меньше украинцев
dpsu.gov.ua

В августе текущего года административную границу с Крымом в обоих направлениях пересекли 362 тыс. граждан, в том числе 53 тыс. автомобилей. Непосредственно на полуостров отправились 172 тыс. украинцев, а в обратном направлении админграницу с оккупированным россиянами Крымом пересекли 190 тыс. человек. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

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Пограничники акцентируют внимание на том, что поток людей и транспорта на границе материковой части страны с неподконтрольным Киеву полуостровом постоянно уменьшается. Так в августе 2019 года границу пересекло на 16 тыс. человек и 4,6 тыс. автомобилей меньше, чем в августе прошлого года.

Причем тенденция к уменьшению пассажиропотока фиксируется в течение всего года. Если с января по август 2019 оформление прошли 1,722 млн. человек, то в январе-августе 2018-го было оформлено 1,744 млн. человек. На 8100 единиц уменьшилось также количество оформленного транспорта.

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При этом пограничники подчеркивают, что целью своей поездки в Крым большинство путешественников указывает не туризм, а посещение родственников и решение своих бытовых вопросов.

Напомним, в Украине подсчитали убытки от аннексии Крыма Россией. Они составили 1,8 трлн. грн.

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Теги: Крым, ГПСУ, туризм, Госпогранслужба
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Комментариев (3)
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Сеемма    04.09.2019, 13:29
Оценка:  +1
Сеемма
Украинцам уже и в Крыму отдыхать дорого.
ps4fifa20    04.09.2019, 13:16
Оценка:  -2
ps4fifa20
В оккупированный Крым может поехать только сепар
Хулиганка*    04.09.2019, 13:38
Оценка:  0
Хулиганка*
кастрюли отдыхают на своих огородах - ведь скоро с такой зарплатой не то что отдыхать, а и на прокорм не хватит.
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