Поток украинских туристов в Крым неуклонно сокращается

Количество украинских туристов в Крыму уменьшается год от года.

В Крым ездит всё меньше украинцев dpsu.gov.ua

В августе текущего года административную границу с Крымом в обоих направлениях пересекли 362 тыс. граждан, в том числе 53 тыс. автомобилей. Непосредственно на полуостров отправились 172 тыс. украинцев, а в обратном направлении админграницу с оккупированным россиянами Крымом пересекли 190 тыс. человек. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

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Пограничники акцентируют внимание на том, что поток людей и транспорта на границе материковой части страны с неподконтрольным Киеву полуостровом постоянно уменьшается. Так в августе 2019 года границу пересекло на 16 тыс. человек и 4,6 тыс. автомобилей меньше, чем в августе прошлого года.

Причем тенденция к уменьшению пассажиропотока фиксируется в течение всего года. Если с января по август 2019 оформление прошли 1,722 млн. человек, то в январе-августе 2018-го было оформлено 1,744 млн. человек. На 8100 единиц уменьшилось также количество оформленного транспорта.

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При этом пограничники подчеркивают, что целью своей поездки в Крым большинство путешественников указывает не туризм, а посещение родственников и решение своих бытовых вопросов.

Напомним, в Украине подсчитали убытки от аннексии Крыма Россией. Они составили 1,8 трлн. грн.

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