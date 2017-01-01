Чиновники наладили схему финансирования "ДНР" через сеть аптек в Киеве и Днепре

К делу причастны высокопоставленные должностные лица.

Служба безопасности Украины заблокировала в Киеве и Днепре механизм финансирования террористической деятельности так называемой “ДНР“ через реализацию лекарственных средств.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

С 2015 года фигуранты уголовного дела, часть которых были высокопоставленными чиновниками до 2014 года, создали несколько аптечных сетей. Они были зарегистрированы и действовали как на подконтрольной территории, так и в “ДНР“.

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“Используя реквизиты банковских учреждений, действующих на временно оккупированных территориях, вопреки действующему законодательству Украины, злоумышленники систематически перечисляли средства в “налоговые“ органы псевдореспублики“, – уточнили в СБУ.

По месту жительства и работы фигурантов в столице и в Днепре прошли обыски, в ходе которых были изъяты наличные, слитки драгоценных металлов и другие ценности на сумму более 5 млн грн.

Также изъяли мобильные телефоны с перепиской по проведению незаконной деятельности, компьютеры и серверное оборудование, на которых хранятся данные о деталях функционирования механизма, документация финансово-хозяйственного характера, свидетельствующие о взаимодействии фигурантов с представителями “ДНР“, а также документы по операциям с выводом средств подконтрольных предприятий в теневой оборот.

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На данный момент руководителю аптечных сетей сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины (финансирование терроризма), и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога.

Как сообщалось 22 июля, в Киеве в интересах “ЛДНР“ расхищали коммунальную недвижимость.

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