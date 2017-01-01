Рада рассмотрит неотложные проекты Зеленского 6 сентября

Депутаты должны выделить день для рассмотрения ключевых проектов президента.

Верховная Рада Украины рассмотрит ряд неотложных законопроектов, которые внес президент Владимир Зеленский, 6 сентября. Об этом заявил глава комитета по вопросам правоохранительной деятельности ВР Денис Монастырский, передает РБК-Украина.

В пятницу комитет планирует рассмотреть четыре законопроекта Зеленского. ОНи определены, как неотложные.

Законопроекты определены президентом как неотложные, с сокращенными сроками подачи альтернативных законопроектов. Этот срок завершается в эту пятницу. Поэтому мы должны выдержать время до пятницы для того, чтобы рассмотреть эти законопроекты комитетом по сути... На самом деле, это наиболее важный вопрос, который нас ждет в течение ближайшей недели работы, - отметил Монастырский.

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Глава комитета отметил, что в Раде рассмотрят следующие законопроекты президента: "О внесении изменений в некоторые законы о деятельности Нацгвардии" №1007, "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о совершенствовании отдельных положений уголовного процессуального законодательства" №1009, "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о первоочередных мерах по реформе органов прокуратуры" №1032, а также № 1080 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовно-процессуальный кодекс Украины об уменьшении давления на бизнес".

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Напомним, Слуги отозвали законопроект о продаже Sim-карт по паспортам, будут переделывать. Законопроект под номером 1083 отозван.

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