В Раду внесен президентский закон об уголовной ответственности за незаконную добычу янтаря

Зеленский предлагает наказывать нарушителей штрафами и тюрьмой.

За незаконную добычу янтаря предлагают сажать на срок от 3 до 7 лет wikipedia.org

Три года тюрьмы за незаконную добычу янтаря. Именно такая норма содержится в законопроекте, который сегодня подал на рассмотрение Верховной Рады президент Владимир Зеленский.

Читай также: Зеленский предложил регистрировать место жительства путем электронного уведомления

В документе, который глава государства обозначил как безотлагательный, помимо лишения свободы на указанный срок, незаконную добычу предлагается пресекать штрафами от 700 до 3000 необлагаемых минимумов, что на сегодняшний день составляет от 11900 до 51 000 гривен.

Если нарушитель повторно привлекается к ответственности за данное преступление, либо если добыча янтаря ведется в заповедной зоне, наказание увеличивается до 4-7 лет лишения свободы.

Читай также: Полиция изъяла янтаря на $30 млн

Отдельное наказание предусмотрено для тех, кто незаконно торгует ценным ископаемым - штраф до 170 тыс. гривен или лишение (либо ограничение) свободы до 6 лет.

Напомним, президент Владимир Зеленский поручил правительству легализовать добычу янтаря в Украине. Таким образом, планируется полностью урегулировать вопрос добычи этого сырья.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.