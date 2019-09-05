Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

ООН призывает городские власти Харькова уважать права людей

Комментариев: 2
В ООН недовольны планами Кернеса ограничить проведение Марша Равенства в Харькове.
Представитель ООН в Украине Оснат Лубрани
Представитель ООН в Украине Оснат Лубрани
facebook.com

Представительство ООН в Украине призвало городские власти Харькова уважать права людей. Об этом говорится в официальном заявлении Организации.

Читай также: Под Харьковом в прямом эфире напали на журналистов 112-Украина

Свое удивление и разочарование от имени организации высказала координатор системы ООН в Украине Оснат Лубрани. По ее мнению, риски, связанные с безопасностью, не могут стать причиной запрета Марша Равенства “ХарьковПрайд“, запланированного в Харькове на 15 сентября.

Лубрани подчеркнула, что свобода выражения мнения и свобода мирных собраний - это неотъемлемые права человека, которые государство должно гарантировать и защищать без дискриминации.

Напомним, 20 августа на сайте городского совета появилось обращение к мэру Геннадию Кернесу с требованием не допустить проведения марша. За несколько дней петицию поддержало более пяти тысяч человек, после чего харьковский городской голова обратился в суд с требованием “ограничить“ проведение “ХарьковПрайда“ из соображений безопасности.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Кернес, Харьков, ООН, Марш равенства
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Антибес    05.09.2019, 10:41
Оценка:  0
Антибес
И так вымирание нации идёт полным ходом шестой год подряд.Так ещё"друзья"из-за бугра пытаются ускорить этот процесс,внушая нам что однополое порево-это то что нам всем очень не хватает!!!
asfd0    05.09.2019, 10:10
Оценка:  +2
asfd0
Они что там в ООН уже людей к пи_д@p@cам приравняли.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь