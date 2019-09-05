ООН призывает городские власти Харькова уважать права людей

В ООН недовольны планами Кернеса ограничить проведение Марша Равенства в Харькове.

Представительство ООН в Украине призвало городские власти Харькова уважать права людей. Об этом говорится в официальном заявлении Организации.

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Свое удивление и разочарование от имени организации высказала координатор системы ООН в Украине Оснат Лубрани. По ее мнению, риски, связанные с безопасностью, не могут стать причиной запрета Марша Равенства “ХарьковПрайд“, запланированного в Харькове на 15 сентября.

Лубрани подчеркнула, что свобода выражения мнения и свобода мирных собраний - это неотъемлемые права человека, которые государство должно гарантировать и защищать без дискриминации.

Напомним, 20 августа на сайте городского совета появилось обращение к мэру Геннадию Кернесу с требованием не допустить проведения марша. За несколько дней петицию поддержало более пяти тысяч человек, после чего харьковский городской голова обратился в суд с требованием “ограничить“ проведение “ХарьковПрайда“ из соображений безопасности.

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