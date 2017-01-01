Лещину уволили с поста уполномоченного по делам ЕСПЧ

Чиновник рассказал об успешных 38 месяцах своей работы.

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Кабинет министров принял решение уволить Ивана Лещину с должности Уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Лещина уйдет со своей должности 13 сентября. “Уволить Лещину Ивана Юрьевича с должности замминистра юстиции Украины - уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека с 13 сентября 2019 года по собственному желанию“, - говорится в документе.

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Сам Лещина в Facebook назвал 38 месяцев своей работы успешными, упомянув 50 свидетелей по Крыму и 80 по Донбассу, сотни документов, экспертных заключений, видео и фото материалов.

Кроме того, были два новых заявления в ЕСПЧ против РФ: в отношении политзаключенных и моряков, причем по последним Суд выдал обеспечительные меры в отношении медицинского обслуживания, пишет чиновник.

"840 решения ЕСПЧ закрыты как выполненные за три года, по сравнению с 102 всех предшественников вместе", - добавил также Лещина.

Ранее Зеленский уволил Кулебу с должности постпреда при Совете Европы.

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