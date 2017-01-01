Кабмин уволил всех замов министра агрополитики
Кабинет министров Украины уволил всех заместителей министра агрополитики и продовольствия. Об этом сообщили на сайте украинского правительства, опубликовав соответствующие распоряжения Кабмина от 4 сентября.
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Согласно распоряжению правительства, была уволена с должности заместителя министра аграрной политики и продовольствия по вопросам европейской интеграции Ольга Трофимцева. Чиновница временно исполняла обязанности министра агрополитики.
Также Кабмин уволил Виктора Шеремету, Владимира Топчия и Елену Ковалеву.
Напомним, Кабмин поддержал увольнение Кличко с поста главы КГГА. Решение теперь за президентом Зеленским.
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