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Кабмин уволил всех замов министра агрополитики

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Кабинет Министров уволил всех заместителей министра аграрной политики и продовольствия.
Кабмин уволил нескольких чиновников сразу
Кабмин уволил нескольких чиновников сразу
facebook.com/KabminUA/

Кабинет министров Украины уволил всех заместителей министра агрополитики и продовольствия. Об этом сообщили на сайте украинского правительства, опубликовав соответствующие распоряжения Кабмина от 4 сентября.

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Согласно распоряжению правительства, была уволена с должности заместителя министра аграрной политики и продовольствия по вопросам европейской интеграции Ольга Трофимцева. Чиновница временно исполняла обязанности министра агрополитики.

Также Кабмин уволил Виктора Шеремету, Владимира Топчия и Елену Ковалеву.

Напомним, Кабмин поддержал увольнение Кличко с поста главы КГГА. Решение теперь за президентом Зеленским. 

 

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Теги: увольнение, министр агрополитики, заместители
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