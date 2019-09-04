Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В оккупированном Донецке вновь прогремел мощный взрыв

Комментариев: 0
В результате взрыва пострадал "полицейский".
Взрыв травмировал "сотрудника полиции"
Взрыв травмировал "сотрудника полиции"
Сепаратистское издание

В четверг, 5 сентября, в оккупированном Донецке прогремел мощный взрыв, в результате чего пострадал мужчина.

Об этом сообщают тНовости Донбасса.

Читай также: Под Житомиром мужчина сжигал траву и подорвался на снаряде

Взрыв произошел около 14:00 в Калининском районе, пострадал так называемый “сотрудник полиции“ боевиков ДНР, который прибыл на место после вызова. Мужчина получил травму руки. Ему была оказана первая помощь. Также на месте находились рабочие, убиравшие мусор.

Отмечается, что о странном предмете возле киноконцертного комплекса “Донецк“ боевикам сообщил дворник. Он позвонил в так называемую “полицию“.

Как сообщал “Апостроф“, ранее в сети появился видеорепортаж с места мощного взрыва на шахте в оккупированном Донецке. Бетонные конструкции разлетелись на десятки метров вокруг, а сотрудник шахты, который находился неподалеку, погиб.

Как сообщалось, 4 сентября взрыв произошел в районе шахты имени Скочинского в Кировском районе оккупированного Донецка.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: "ДНР", Донецк, взрыв
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь