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Под Харьковом грабители вновь взорвали банкомат

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На месте работают специалисты взрывотехнического управления.
Завладеть деньгами злоумышленникам не удалось
Завладеть деньгами злоумышленникам не удалось
npu.gov.ua

В Харьковской области неизвестные взорвали банкомат, расположенный в магазине. В результате происшествия никто из граждан не пострадал. Завладеть деньгами злоумышленникам не удалось.

Об этом сообщается на сайте полиции области.

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“Инцидент произошел 6 сентября около 4:20 утра в поселке Слобожанское. В полицию поступила информация от продавщицы магазина о том, что неизвестные разбили стекло в окне и взорвали банкомат, расположенный внутри. Деньги злоумышленники не забрали и скрылись с места происшествия“, - говорится в сообщении.

На месте работают специалисты взрывотехнического управления областного главка полиции и передвижная криминалистическая лаборатория. Решается вопрос о квалификации происшествия по Уголовному кодексу. Все обстоятельства выясняются.

Как сообщалось в июне, в Харькове орудует банда грабителей, взрывающая по ночам банкоматы.

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Теги: взрыв, Харьковская область, банкомат, ограбление
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Комментариев (1)
СтальнаяКрыса    06.09.2019, 11:10
Оценка:  0
СтальнаяКрыса
Знакомый с которым работал на радизаводе, в начале 90х уехал в США. Теперь владелец фирмы одна из продукцией которой робот по охране банкоматов. В случае взрыва похожего описанном, робот определяет какая авто это сделала и открывает огонь на поражение. Почему у нас такие не ставят?
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