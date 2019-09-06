Под Харьковом грабители вновь взорвали банкомат

На месте работают специалисты взрывотехнического управления.

В Харьковской области неизвестные взорвали банкомат, расположенный в магазине. В результате происшествия никто из граждан не пострадал. Завладеть деньгами злоумышленникам не удалось.

Об этом сообщается на сайте полиции области.

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“Инцидент произошел 6 сентября около 4:20 утра в поселке Слобожанское. В полицию поступила информация от продавщицы магазина о том, что неизвестные разбили стекло в окне и взорвали банкомат, расположенный внутри. Деньги злоумышленники не забрали и скрылись с места происшествия“, - говорится в сообщении.

На месте работают специалисты взрывотехнического управления областного главка полиции и передвижная криминалистическая лаборатория. Решается вопрос о квалификации происшествия по Уголовному кодексу. Все обстоятельства выясняются.

Как сообщалось в июне, в Харькове орудует банда грабителей, взрывающая по ночам банкоматы.

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