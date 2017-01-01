Зеленский назначил главу Запорожской ОГА

Виталий Туринок, владелец "Ровенского домостроительного комбината", который занимается производством железобетона и бетона.

С момента вступления в должность Зеленский уже назначил новых руководителей десятка обладминистраций president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский 5 сентября назначил нового председателя Запорожской обладминистрации.

Об этом говорится в указе №659/2019.

Должность губернатора получил Виталий Туринок, владелец "Ровенского домостроительного комбината", который занимается производством железобетона и бетона. Перед назначением бизнес переписали на жену Туринка Галину.

Предыдущий глава Запорожской ОГА Константин Брыль был уволен еще 11 июня. После этого врио губернатора была Элла Слепян, она освобождена от этих обязанностей указом №658/2019.

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Напомним, что с момента вступления в должность Зеленский уже назначил новых руководителей обладминистраций в Житомире (Виталий Бунечко), Ивано-Франковске (Денис Шмыгаль), Черкассах (Игорь Шевченко), Херсоне (Юрий Гусев), Киеве (Михаил Бно-Айриян), Северодонецке (Виталий Комарницкий), Ужгороде (Игорь Бондаренко), Львове (Маркиян Мальский), Краматорске (Павел Кириленко).

Как сообщалось 31 августа, Зеленский уволил 16 глав РГА в Днепропетровской области.

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