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Зеленский уволил 16 глав РГА в Днепропетровской области

Комментариев: 2
Чиновники уволены в связи со сроком окончания полномочий президента, назначавшего их.
Зеленский уволил 16 председателей районных государственных администраций
Зеленский уволил 16 председателей районных государственных администраций
president.gov.ua

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Президент Владимир Зеленский уволил 16 председателей районных государственных администраций в Днепропетровской области.

Об этом говорится в распоряжениях президента №297-312, передают Українськi Новини.

Согласно распоряжениям, президент уволил: 

Александра Харченко с должности председателя Апостоловской районной государственной администрации,

Сергея Турченюка - с должности председателя Васильковской райадминистрации,

Олега Ковальчука - с должности председателя Верхнеднипровской райадминистрации,

Сергея Сусловича - с должности председателя Днипровской райадминистрации,

Сергея Нагайченко - с должности председателя Криворожской райадминистрации,

Олега Гапича - с должности председателя Криничанской райадминистрации,

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Владислава Зражевского - с должности председателя Магдалиновской райадминистрации,

Виктора Гребцова - с должности главы Межовской райадминистрации,

Олега Кириченко - с должности председателя Никопольской райадминистрации,

Святослава Максимчука - с должности председателя Павлоградской райадминистрации,

Андрея Столбченко - с должности председателя Петриковской райадминистрации,

Сергея Саламаху - с должности председателя Пятихатской райадминистрации,

Игоря Хрипко - с должности председателя Солонянской райадминистрации,

Аллу Кисиль - с должности председателя Софиевской райадминистрации,

Валерия Хведчука - с должности председателя Томаковской райадминистрации,

Руслана Буленко - с должности главы Царичанской райадминистрации,.

Все они уволены в связи со сроком окончания полномочий президента, назначавшего их.

Как сообщалось 29 августа, в Слуге народа озвучили сроки увольнения Авакова.

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Теги: Днепропетровская область, увольнение, РГА, Зеленский
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Комментариев (2)
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nahрosIаn    31.08.2019, 12:46
Оценка:  -1
nahрosIаn
ёНа1234
nahрosIаn    31.08.2019, 12:50
Оценка:  -1
nahрosIаn
Нахуа в Днепропетровск лезть, когда в Куиве гей парада, марши фашиков и прочие майданутые уродства. На месте сначала разберись с реальными проблемами. За тебя и голосовали ради этого
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