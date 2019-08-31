Зеленский уволил 16 глав РГА в Днепропетровской области

Чиновники уволены в связи со сроком окончания полномочий президента, назначавшего их.

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Президент Владимир Зеленский уволил 16 председателей районных государственных администраций в Днепропетровской области.

Об этом говорится в распоряжениях президента №297-312, передают Українськi Новини.

Согласно распоряжениям, президент уволил:

Александра Харченко с должности председателя Апостоловской районной государственной администрации,

Сергея Турченюка - с должности председателя Васильковской райадминистрации,

Олега Ковальчука - с должности председателя Верхнеднипровской райадминистрации,

Сергея Сусловича - с должности председателя Днипровской райадминистрации,

Сергея Нагайченко - с должности председателя Криворожской райадминистрации,

Олега Гапича - с должности председателя Криничанской райадминистрации,

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Владислава Зражевского - с должности председателя Магдалиновской райадминистрации,

Виктора Гребцова - с должности главы Межовской райадминистрации,

Олега Кириченко - с должности председателя Никопольской райадминистрации,

Святослава Максимчука - с должности председателя Павлоградской райадминистрации,

Андрея Столбченко - с должности председателя Петриковской райадминистрации,

Сергея Саламаху - с должности председателя Пятихатской райадминистрации,

Игоря Хрипко - с должности председателя Солонянской райадминистрации,

Аллу Кисиль - с должности председателя Софиевской райадминистрации,

Валерия Хведчука - с должности председателя Томаковской райадминистрации,

Руслана Буленко - с должности главы Царичанской райадминистрации,.

Все они уволены в связи со сроком окончания полномочий президента, назначавшего их.

Как сообщалось 29 августа, в Слуге народа озвучили сроки увольнения Авакова.

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