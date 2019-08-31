Зеленский уволил 16 глав РГА в Днепропетровской области
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Президент Владимир Зеленский уволил 16 председателей районных государственных администраций в Днепропетровской области.
Об этом говорится в распоряжениях президента №297-312, передают Українськi Новини.
Согласно распоряжениям, президент уволил:
Александра Харченко с должности председателя Апостоловской районной государственной администрации,
Сергея Турченюка - с должности председателя Васильковской райадминистрации,
Олега Ковальчука - с должности председателя Верхнеднипровской райадминистрации,
Сергея Сусловича - с должности председателя Днипровской райадминистрации,
Сергея Нагайченко - с должности председателя Криворожской райадминистрации,
Олега Гапича - с должности председателя Криничанской райадминистрации,
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Владислава Зражевского - с должности председателя Магдалиновской райадминистрации,
Виктора Гребцова - с должности главы Межовской райадминистрации,
Олега Кириченко - с должности председателя Никопольской райадминистрации,
Святослава Максимчука - с должности председателя Павлоградской райадминистрации,
Андрея Столбченко - с должности председателя Петриковской райадминистрации,
Сергея Саламаху - с должности председателя Пятихатской райадминистрации,
Игоря Хрипко - с должности председателя Солонянской райадминистрации,
Аллу Кисиль - с должности председателя Софиевской райадминистрации,
Валерия Хведчука - с должности председателя Томаковской райадминистрации,
Руслана Буленко - с должности главы Царичанской райадминистрации,.
Все они уволены в связи со сроком окончания полномочий президента, назначавшего их.
Как сообщалось 29 августа, в Слуге народа озвучили сроки увольнения Авакова.
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