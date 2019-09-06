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ФСБ планировала теракт в Бердичеве - СБУ

Комментариев: 2
Расследование дела было начато в конце июля текущего года следователями Управления СБУ в Житомирской области.
Теракт должен был совершить завербованный ФСБ украинец
Теракт должен был совершить завербованный ФСБ украинец
geektimes.ru

Служба безопасности Украины заявляет, что ФСБ Российской Федерации завербовало украинского военнослужащего и поручило ему устроить теракт в воинской части в Бердичеве Житомирской области.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

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Установлено, что гранатометчик 26-й отдельной артиллерийской бригады (воинская часть А3091 в Бердичеве) 15 апреля самовольно покинул место несения военной службы и незаконно пересек государственную границу Украины с Российской Федерацией. В России дезертир был задержан сотрудниками ФСБ.

“В дальнейшем под угрозой применения в отношении него насилия, подозреваемый дал согласие на сотрудничество с представителями ФСБ РФ и получил от них задачу осуществить взрыв на территории в/ч А3091“, - сказано в материалах суда.

В конце июля дезертир вернулся в Украину, но теракт не совершил и подал заявление в правоохранительные органы. СБУ начало расследовать связь подозреваемого с ФСБ.

Как сообщалось 19 августа, под Киевом СБУ разоблачила боевика “ДНР“.

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Теги: ФСБ, СБУ, теракт, Бердичев
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Комментариев (2)
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Тисс    06.09.2019, 17:15
Оценка:  0
Тисс
Там Путин внаглую ходил по городу с зажжёной тротиловой шашкой и высматривал куда бы её подложить! То ли стратегически важный киоск с хот-догами подорвать, то ли зал игровых автоматов!
tulchanin    06.09.2019, 17:14
Оценка:  +1
tulchanin
По офиц. версии: ВСУшник ушёл из части, проехал/прошёл пол страны, "лесами" перешёл в РФ. Там его схватило ФСБ, запугало и потребовало взорвать свою часть. ВСУшник согласился, "лесами" перешёл обратно, проехал/прошёл пол страны до своего дома, после чего обратился в СБУ ?
Логично, верю ! =))))
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