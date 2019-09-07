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Масштабный митинг в Одессе: Люди против увольнения Ройтбурда

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В самом музее отмечают, что увольнение Ройтбурда – незаконно.
Масштабный митинг в Одессе: Люди против увольнения Ройтбурда
© Валерия Шевченко
Фото 1/5
  • На митинге, кроме прочих, выступил бывший председатель Одесской ОГА Михеил Саакашвили
  • На митинге, кроме прочих, выступил бывший председатель Одесской ОГА Михеил Саакашвили
  • На митинге, кроме прочих, выступил бывший председатель Одесской ОГА Михеил Саакашвили
  • На митинге, кроме прочих, выступил бывший председатель Одесской ОГА Михеил Саакашвили
  • На митинге, кроме прочих, выступил бывший председатель Одесской ОГА Михеил Саакашвили
Масштабный митинг в Одессе: Люди против увольнения Ройтбурда
На митинге, кроме прочих, выступил бывший председатель Одесской ОГА Михеил Саакашвили
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В Одессе под областным советом собрался митинг в поддержку Александра Ройтбурда, ранее на этой неделе уволенного решением депутатов с поста директора Одесского художественного музея.

Как сообщают организаторы митинга, они планируют сбор подписей под обращением к мэру, депутатам и главе облсовета и создать петицию на сайте президента, передает LB.ua.

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По подсчетам участников митинга, на площади перед облсоветом собралось больше тысячи человек. Под обращением к облсовету с требованием отменить решение об увольнении Ройтбурда поставили более тысячи подписей.

Перед собравшимися на митинге выступают люди: в первый час это были Александр Ройтбурд, его заместительница Александра Ковальчук, мэр Львова Андрей Садовой, Алексей Ботвинов, Александр Бабич, Виталий Оплачко и депутаты облсовета, которые голосовали против увольнения художника.

В самом музее отмечают, что увольнение Ройтбурда – незаконно, поэтому он будет подавать в суд и оспаривать это решение депутатов.

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На митинге выступил бывший председатель Одесской ОГА Михеил Саакашвили. Последним у микрофона выступил поэт Борис Херсонский. После этого на площади состоится диджей-сет.

Как сообщалось 5 сентября, уволенный руководитель Одесского художественного музея Александр Ройтбурд заявил, что местные депутаты освободили его от должности, поскольку “не воспринимают“ современной культуры и хотят оставить Одессу на уровне провинциального города.

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Теги: Одесса, музей, Александр Ройтбурд, митинг
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Комментариев (1)
alex-zol    07.09.2019, 12:38
Оценка:  0
alex-zol
какашечный художник))))))
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