В самом музее отмечают, что увольнение Ройтбурда – незаконно.

Масштабный митинг в Одессе: Люди против увольнения Ройтбурда

Масштабный митинг в Одессе: Люди против увольнения Ройтбурда

В Одессе под областным советом собрался митинг в поддержку Александра Ройтбурда, ранее на этой неделе уволенного решением депутатов с поста директора Одесского художественного музея.

Как сообщают организаторы митинга, они планируют сбор подписей под обращением к мэру, депутатам и главе облсовета и создать петицию на сайте президента, передает LB.ua.

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По подсчетам участников митинга, на площади перед облсоветом собралось больше тысячи человек. Под обращением к облсовету с требованием отменить решение об увольнении Ройтбурда поставили более тысячи подписей.

Перед собравшимися на митинге выступают люди: в первый час это были Александр Ройтбурд, его заместительница Александра Ковальчук, мэр Львова Андрей Садовой, Алексей Ботвинов, Александр Бабич, Виталий Оплачко и депутаты облсовета, которые голосовали против увольнения художника.

В самом музее отмечают, что увольнение Ройтбурда – незаконно, поэтому он будет подавать в суд и оспаривать это решение депутатов.

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На митинге выступил бывший председатель Одесской ОГА Михеил Саакашвили. Последним у микрофона выступил поэт Борис Херсонский. После этого на площади состоится диджей-сет.

Как сообщалось 5 сентября, уволенный руководитель Одесского художественного музея Александр Ройтбурд заявил, что местные депутаты освободили его от должности, поскольку “не воспринимают“ современной культуры и хотят оставить Одессу на уровне провинциального города.

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