В 2019 под Ровно открыли еще более 100 производств по незаконной добыче янтаря

Открыто порядка 100 производств по статье 240 УК (нарушение правил охраны недр).

За незаконную добычу янтаря предлагают сажать на срок от 3 до 7 лет wikipedia.org

С начала года полиция открыла 131 уголовное производство, связанное с незаконной добычей янтаря.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.

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"В этом году следственными подразделениями начато 100 производств по статье 240 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил охраны недр) и 31 по статье 198 Уголовного кодекса Украины за приобретение, получение, хранение или сбыт янтаря", - говорится в сообщении.

Также в полиции отметили, что во время их работы изъяли 52 мотопомпы, 19 транспортных средств и почти 172 кг янтаря.

Как сообщалось 4 сентября, в Раду внесен президентский закон об уголовной ответственности за незаконную добычу янтаря.

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