Синоптики прогнозируют теплый осенний день

По прогнозу синоптиков, осадки 9 сентября вероятны только в одной области.

9 сентября в Украине будет тепло и солнечно. Осенние ливни ушли на длительное время. На протяжении всего дня небо будет периодически затягиваться облаками, но солнца хватит всем, заверили в Укргидрометцентре.

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На западе Украины тепло и солнечно. Осадки в виде кратковременного дождя вероятны в Закарпатской области. Воздух прогреется в пределах +24…+28 градусов по Цельсию.

На востоке страны ситуация аналогичная. Будет тепло и достаточно солнечно. На улице +23…+29 градусов по Цельсию.

Южным регионам обещают теплую осень. На термометре +25…+28 градусов по Цельсию.

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На севере страны 9 сентября сегодня также солнечно и тепло. Столбик термометра поднимется до максимальной отметки +26…+29 градусов по Цельсию.

В Центральной Украине без осадков. Осень в регионах начинается с тепла и солнца. На термометре +26…+29 градусов по Цельсию.

Киевляне еще могут насладиться теплыми деньками. Сегодня в Киеве +26…+28 градусов и без осадков.

Напомним, в Украине существенно похолодает. Синоптики озвучили неутешительный прогноз.

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