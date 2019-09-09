Под Одессой молдавский боксер избил полицейского

У полицейского ушиб головного мозга и перелом височной кости.

В Черноморске Одесской области гражданин Молдовы избил полицейского.

Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.

Читай также: В Николаеве пьяный таксист напал на полицейских

Конфликт произошел в одном из местных ресторанов. Полицейский находился вне службы. По предварительной информации, между ним и гражданином Молдовы 1993 года рождения, который является боксером, возник конфликт на бытовой почве.

Ссора переросла в драку, в результате которой иностранец нанес полицейскому травмы в виде ушиба головного мозга и перелома височной кости. Пострадавший госпитализирован.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины.

Как сообщалось 8 сентября, в Николаевской области вор взял заложницу и ранил копа.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram