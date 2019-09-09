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Под Одессой молдавский боксер избил полицейского

Комментариев: 1
У полицейского ушиб головного мозга и перелом височной кости.
Пострадавший госпитализирован
Пострадавший госпитализирован
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В Черноморске Одесской области гражданин Молдовы избил полицейского.

Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.

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Конфликт произошел в одном из местных ресторанов. Полицейский находился вне службы. По предварительной информации, между ним и гражданином Молдовы 1993 года рождения, который является боксером, возник конфликт на бытовой почве.

Ссора переросла в драку, в результате которой иностранец нанес полицейскому травмы в виде ушиба головного мозга и перелома височной кости. Пострадавший госпитализирован.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины.

Как сообщалось 8 сентября, в Николаевской области вор взял заложницу и ранил копа.

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Теги: драка, Одесская область, боксер, полицейский
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Комментариев (1)
Letohradek    09.09.2019, 09:48
Оценка:  -1
Letohradek
Таких боксеров стрелять надо!
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