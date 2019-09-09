Под Одессой молдавский боксер избил полицейского
В Черноморске Одесской области гражданин Молдовы избил полицейского.
Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.
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Конфликт произошел в одном из местных ресторанов. Полицейский находился вне службы. По предварительной информации, между ним и гражданином Молдовы 1993 года рождения, который является боксером, возник конфликт на бытовой почве.
Ссора переросла в драку, в результате которой иностранец нанес полицейскому травмы в виде ушиба головного мозга и перелома височной кости. Пострадавший госпитализирован.
По данному факту начато досудебное расследование по ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины.
Как сообщалось 8 сентября, в Николаевской области вор взял заложницу и ранил копа.
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