Правозащитники под Минюстом протестуют против пыток в тюрьмах
В понедельник, 9 сентября, под зданием Министерства юстиции Украины правозощитники провели уличную акцию “Довольно садистов при власти!“. Протестующие выступают против приема на службу в Администрацию Государственной уголовно-исполнительной службы Украины лиц, причастных к нарушению прав человека, а также требуют увольнения старых кадров, пишет сайт одного из организаторов мероприятия.
Читай также: В Кабмине обещают реформировать пенитенциарную систему
Участие в акции приняли представители Харьковской правозащитной группы, Украинского Хельсинского союза по правам человека и Альянса украинского единства. Вместе с правозащитниками на митинг вышли бывшие работники пенитенциарной системы, родственники осужденных и те, кто в свое время подвергался пыткам со стороны правоохранителей и работников пенитенциарной системы.
Как отмечают организаторы, цель мероприятия — привлечь внимание нового руководства Минюста к проблемам уголовно-исполнительной системы, а также предостеречь от назначения старых кадров на ответственные должности в Государственной уголовно-исполнительной службе Украины.
Напомним, стало известно, почему Зайцева в исправительном центре, а не в колонии. Девушку осудили за преступление, совершенное по неосторожности и это ее первая судимость.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.