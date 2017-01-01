Правозащитники под Минюстом протестуют против пыток в тюрьмах

Активисты требуют не назначать старые кадры на руководящие должности в пенитенциарной системе.

В понедельник, 9 сентября, под зданием Министерства юстиции Украины правозощитники провели уличную акцию “Довольно садистов при власти!“. Протестующие выступают против приема на службу в Администрацию Государственной уголовно-исполнительной службы Украины лиц, причастных к нарушению прав человека, а также требуют увольнения старых кадров, пишет сайт одного из организаторов мероприятия.

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Участие в акции приняли представители Харьковской правозащитной группы, Украинского Хельсинского союза по правам человека и Альянса украинского единства. Вместе с правозащитниками на митинг вышли бывшие работники пенитенциарной системы, родственники осужденных и те, кто в свое время подвергался пыткам со стороны правоохранителей и работников пенитенциарной системы.

Как отмечают организаторы, цель мероприятия — привлечь внимание нового руководства Минюста к проблемам уголовно-исполнительной системы, а также предостеречь от назначения старых кадров на ответственные должности в Государственной уголовно-исполнительной службе Украины.

Напомним, стало известно, почему Зайцева в исправительном центре, а не в колонии. Девушку осудили за преступление, совершенное по неосторожности и это ее первая судимость.

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