В Кабмине обещают реформировать пенитенциарную систему

Уголовно-исполнительную систему хотят осовременить за несколько лет.

Пенитенциарная система Украины должна быть реформирована по примеру скандинавских стран, в частности Норвегии и Дании. Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська в эфире программы Свобода слова на канале ICTV.

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“Мы планируем достаточно радикальные реформы в пенитенциарной системе. И наверняка это одни из самых сложных реформ“, – сообщил глава Минюста.

По его словам, реформирование уголовно-исполнительной системы займет не менее трех лет, или даже больше. При этом новации не будут сводиться к простому строительству новых тюрем скандинавского образца. Не менее важным является переход к более широкому применению альтернативных видов наказания, не связанных с лишением свободы.

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Как отметил Малюська, сегодня большинство бывших заключенных, выходя на свободу, вновь совершают преступления. То есть, тюрьмы не решают проблему перевоспитания преступников. Исправить ситуацию хотя бы по мелким преступлениям должно применение таких видов наказания как общественные работы, домашний арест, пребывание на контроле уголовно-исполнительной инспекции и т.п.

Напомним, сегодня 3 сентября депутаты отменили свою неприкосновенность. С 2020 года народных избранников можно будет привлекать к уголовной ответственности.

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