ГФС оштрафовала более 240 владельцев "евроблях"

Таможенный период закончился 22 августа.

Владельцев нерастаможенных машин могут ждать штрафы до 170 тыс. грн depositphotos.com

Государственная фискальная служба Украины оштрафовала 243 владельца "евроблях" в связи с окончанием льготного периода за растаможку автомобилей с иностранной регистрацией.

Об этом сообщали в ГФС в ответ на запрос "Зеркала недели".

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"Согласно базе данных ГФС по признакам указанных правонарушений с 22 августа 2019 по 4 сентября 2019 составлен 243 протокол о нарушении таможенных правил ", - сказано в сообщении.

С 22 августа владельцев автомобилей на европейской регистрации, которые ввезли машины в Украину с нарушением таможенного законодательства (нарушили срок пребывания таких авто в режиме транзита), начали штрафовать.

Как сообщалось, 21 августа были названы новые суммы штрафов за "евробляхи"..

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