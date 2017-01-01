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ГФС оштрафовала более 240 владельцев "евроблях"

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Таможенный период закончился 22 августа.
Владельцев нерастаможенных машин могут ждать штрафы до 170 тыс. грн
Владельцев нерастаможенных машин могут ждать штрафы до 170 тыс. грн
depositphotos.com

Государственная фискальная служба Украины оштрафовала 243 владельца "евроблях" в связи с окончанием льготного периода за растаможку автомобилей с иностранной регистрацией.

Об этом сообщали в ГФС в ответ на запрос "Зеркала недели".

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"Согласно базе данных ГФС по признакам указанных правонарушений с 22 августа 2019 по 4 сентября 2019 составлен 243 протокол о нарушении таможенных правил ", - сказано в сообщении.

С 22 августа владельцев автомобилей на европейской регистрации, которые ввезли машины в Украину с нарушением таможенного законодательства (нарушили срок пребывания таких авто в режиме транзита), начали штрафовать.

Как сообщалось, 21 августа были названы новые суммы штрафов за "евробляхи"..

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Теги: евробляхи, штраф, ГФС, таможня
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