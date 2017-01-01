Под Киевом горит очередная свалка

Площадь стихийной свалки около одного гектара.

Местные жители жалуются на сильную вонь и дым.

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Возле села Триполье в Киевской области спасатели ликвидируют возгорание на территории несанкционированной свалки на площади около гектара.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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"9 сентября в 09:30 вблизи села Триполье Обуховского района на территории несанкционированной свалки возник пожар на площади около 1 га", - говорится в сообщении.

Тушением занимаются 12 человек личного состава и три единицы техники. Тем временем в группах в соцсетях местные жители жалуются на сильную вонь и дым.

Как сообщалось, пожар на свалке в селе Демидов Киевской области, который произошел утром, 5 сентября, ликвидировали спасатели.

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