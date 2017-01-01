Начался ІТ-аудит Гостаможни

Специалисты проверяют базы данных, изучают риски, анализируют ІТ-инфраструктуру.

В понедельник, 9 сентября, стартовал формальный ІТ-аудит основных систем таможни. Об этом на своей странице в Facebook рассказал глава Государственной таможенной службы Максим Нефёдов.

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По его словам, работа шести специалистов, проводящих аудит, оплачена в рамках проекта EU4PFM (программа, финансируемая преимущественно ЕС и направленная на поддержку налоговых и таможенных реформ в Украине). Эти специалисты проверят все базы данных и процедуры их наполнения, изучат профили рисков, сделают аудит логов, проведут анализ ІТ-инфраструктуры и т.д.

Как отметил Нефёдов, за следующие три месяца должно появиться четкое понимание узких мест и проблем в работе таможни, а также план ее “цифровой трансформации“.

Напомним, работу Минздрава времен Супрун проверит Счетная палата и Госаудитслужба. В парламентском комитете по делам медицины уверены, что аудит поможет в реформировании министерства.

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