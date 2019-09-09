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Освобожденный моряк в госпитале сделал предложение девушке

Комментариев: 4
Андрей Эйдер через адвоката попросил маму купить помолвочное кольцо и сделал предложение своей девушке, когда она приехала к нему в госпиталь.
Освобожденный Андрей Эйдер сделал предложение своей девушке
Освобожденный Андрей Эйдер сделал предложение своей девушке
facebook.com/maria.slaille

Украинский моряк Андрей Эйдер, освобожденный из российского плена, сделал девушке предложение в госпитале. Об этом он написал на своей странице в Facebook в понедельник, 9 сентября.

"В планах было, что он выйдет из самолета и сразу сделает предложение. Но я об этом не знала, меня не было у самолета, я тогда еще не прилетела", - рассказала ТСН невеста Эйдера Марина.

По словам девушки, она приехала сразу в госпиталь, где Андрей сделал ей предложение.

Еще во время заключения матрос катера Бердянск попросил маму купить обручальное кольцо. Свою просьбу он передал через адвоката.

С датой свадьбы Андрей и Марина еще не определились. Предварительно думают жениться в следующем году.

 

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Теги: моряки, украинские моряки
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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h_a_a_r_p    09.09.2019, 22:29
Оценка:  -1
h_a_a_r_p
Маму попросил
Letohradek    09.09.2019, 22:33
Оценка:  0
Letohradek
А должен был тебя просить? Чем ты, ватный скот, недоволен?
Alexsy    09.09.2019, 22:26
Оценка:  -1
Alexsy
Вы чо ебнулись!
Letohradek    09.09.2019, 22:34
Оценка:  0
Letohradek
Ты никогда не слышал о том, что люди делают предложения? Ты с марса или мордора? А может из Луган-дона?
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