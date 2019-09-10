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В Слуге народа готовы обсуждать вывод американских инструкторов из Украины

Комментариев: 6
Депутаты президентской фракции уверены, что это поможет восстановить доверие на переговорах.
Председатель комитета Верховной рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко
Председатель комитета Верховной рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко
Фото из Фейсбук

Вывод американских инструкторов с территории Украины может стать темой для обсуждения на переговорах по деоккупации Донбасса. Об этом заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко (фракция “Слуга народа“) в интервью ТСН.ua.

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По его словам, чтобы восстановить доверие между сторонами конфликта, необходимо вести переговоры и реализовывать “конкретные маленькие действия“. Примером таких действий может стать вывод иностранных военных.

Да, россияне скажут, что речь идет об американских инструкторах с территории Украины, мы скажем, что российских нерегулярных военных формирований с оккупированных территорий. Но до этой дискуссии все равно нужно дойти, - отметил он.

Сейчас же, по словам Яременко, подобные дискуссии не ведутся вообще.

Напомним, Дональд Трамп заявил о своей готовности участвовать в переговорах по Украине. Также он позитивно оценил недавний обмен пленными между Украиной и Россией.

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Теги: переговоры, война на Донбассе, инструкторы
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Комментариев (6)
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nelci    10.09.2019, 12:20
Оценка:  0
nelci
Можно обсуждать что угодно, но от Украины подобные вопросы уже не зависят, поезд ушел 5 лет тому назад...
SINOBI-LIFE    10.09.2019, 11:50
Оценка:  -1
SINOBI-LIFE
Пора притслужников ХЛА вывозить из страны и это не обсуждается!!!
MNI1957    10.09.2019, 11:44
Оценка:  -1
MNI1957
одного самолёта хватит?
Николай510    10.09.2019, 11:35
Оценка:  -2
Николай510
Переговоры о чём? с кем? с бандитом и бандитами? Только укрепление боеспособности государства против российского врага - вот лозунг сегодняшнего дня, пусть берут пример с Израиля!!!
Тисс    10.09.2019, 11:42
Оценка:  +2
Тисс
Вы, главное, напишите, когда сами то пойдёт воевать с "врагом"?
Молодых и неумных ребята посылать на смерть вы всегда готовы, а сами когда в мокрые окопы за геморроем и простатитом спуститесь?
КимЧенПых    10.09.2019, 11:56
Оценка:  -1
КимЧенПых
диванный генерал
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