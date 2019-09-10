В Слуге народа готовы обсуждать вывод американских инструкторов из Украины

Депутаты президентской фракции уверены, что это поможет восстановить доверие на переговорах.

Вывод американских инструкторов с территории Украины может стать темой для обсуждения на переговорах по деоккупации Донбасса. Об этом заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко (фракция “Слуга народа“) в интервью ТСН.ua.

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По его словам, чтобы восстановить доверие между сторонами конфликта, необходимо вести переговоры и реализовывать “конкретные маленькие действия“. Примером таких действий может стать вывод иностранных военных.

Да, россияне скажут, что речь идет об американских инструкторах с территории Украины, мы скажем, что российских нерегулярных военных формирований с оккупированных территорий. Но до этой дискуссии все равно нужно дойти, - отметил он.

Сейчас же, по словам Яременко, подобные дискуссии не ведутся вообще.

Напомним, Дональд Трамп заявил о своей готовности участвовать в переговорах по Украине. Также он позитивно оценил недавний обмен пленными между Украиной и Россией.

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