Рада утвердила повестку дня в 223 вопроса

Часть законопроектов из этой поездки при этом не рекомендованы к рассмотрению комитетами.

Разумков заверил, что повестку можно будет дополнять Facebook Дмитрия Разумкова

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Верховная Рада утвердила 312 голосами повестку дня второй сессии Рады девятого созыва. Депутаты планируют рассмотреть 223 вопроса на будущих пленарных заседаниях.

При этом 27 законопроектов не рекомендованы для включения в повестку дня второй сессии как утратившие актуальность или по другим причинам.

"В утвержденную нами повестку дня второй сессии могут быть включены дополнительные вопросы", - заверил спикер Дмитрий Разумков.

Ранее Руслан Рябошапка объяснил, почему Рада должна ликвидировать военную прокуратуру.

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