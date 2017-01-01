Сутки в ООС: 19 обстрелов, шесть раненных

Сепаратисты 19 раз обстреливали позиции украинских военных из оружия, запрещенного Минскими соглашениями.

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За сутки 10 сентября сепаратисты 19 раз нарушили режим прекращения огня: они обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями калибров вооружения, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Об этом сообщает пресс-центр Штаба ООС в среду, 11 сентября.

В результате обстрелов сепаратистов позиций подразделений Объединенных сил четверо военнослужащих получили ранения, а еще два - боевые травмы.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток противник совершил 11 обстрелов позиций Объединенных сил: неподалеку Богдановки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; дважды вблизи Новотроицкого - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия; дважды неподалеку Авдеевки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; дважды вблизи Водяного - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; неподалеку Красногоровки - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия; вблизи Гнутово - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия; неподалеку Пищевика - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север противник совершил 8 обстрелов позиций Объединенных сил: неподалеку Катериновки - из автоматического гранатомета; вблизи Крымского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; неподалеку Новозвановки - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия; вблизи Новотошковского - из миномета калибра 82 мм, вооружение БМП, автоматического гранатомета и стрелкового оружия; дважды неподалеку Майорской - из миномета калибра 82 мм и стрелкового оружия; вблизи Крымского - из вооружения БМП, станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия; неподалеку Попасной - из ручных противотанковых гранатометов.

Напомним, что за предыдущие сутки, 9 сентября, сепаратисты обстреляли украинские позиции 13 раз, ранен один военный.

Как сообщалось, в СНБО хотят переподчинить Укроборонпром.

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