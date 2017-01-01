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Сутки в ООС: 19 обстрелов, шесть раненных

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Сепаратисты 19 раз обстреливали позиции украинских военных из оружия, запрещенного Минскими соглашениями.
За сутки 10 сентября сепаратисты совершили 19 обстрелов, ранены шесть украинских военных
За сутки 10 сентября сепаратисты совершили 19 обстрелов, ранены шесть украинских военных
Минобороны Украины

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За сутки 10 сентября сепаратисты 19 раз нарушили режим прекращения огня: они обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями калибров вооружения, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Об этом сообщает пресс-центр Штаба ООС в среду, 11 сентября.

В результате обстрелов сепаратистов позиций подразделений Объединенных сил четверо военнослужащих получили ранения, а еще два - боевые травмы.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток противник совершил 11 обстрелов позиций Объединенных сил: неподалеку Богдановки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; дважды вблизи Новотроицкого - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия; дважды неподалеку Авдеевки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; дважды вблизи Водяного - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; неподалеку Красногоровки - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия; вблизи Гнутово - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия; неподалеку Пищевика - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север противник совершил 8 обстрелов позиций Объединенных сил: неподалеку Катериновки - из автоматического гранатомета; вблизи Крымского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; неподалеку Новозвановки - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия; вблизи Новотошковского - из миномета калибра 82 мм, вооружение БМП, автоматического гранатомета и стрелкового оружия; дважды неподалеку Майорской - из миномета калибра 82 мм и стрелкового оружия; вблизи Крымского - из вооружения БМП, станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия; неподалеку Попасной - из ручных противотанковых гранатометов.

Напомним, что за предыдущие сутки, 9 сентября, сепаратисты обстреляли украинские позиции 13 раз, ранен один военный.

Как сообщалось, в СНБО хотят переподчинить Укроборонпром.

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Теги: донбасс, обстрел, сепаратисты, раненые в АТО, Операция объединенных сил
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