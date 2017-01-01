Кабмин назначил 14 замминистров

Сразу шесть министерств получили новых замов руководства.

В ходе рабочего заседания Кабинета министров в среду, 11 сентября, было назначено сразу 14 заместителей министров в разные министерства. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Читай также: За Гройсманом надо “подчищать“ вопросы коммуналки, децентрализации, Укрзализныци – Шахов

В частности произведены следующие назначения:

в Министерство развития громад и территорий назначены - Дмитрий Живицкий на должность первого замминистра, Вячеслав Негода – замминистра;

в Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства на должности замминистров назначены Светлана Панаиотиди и Дмитрий Романович;

в Министерство образования и науки назначены Юрий Полюхович - первый замминистра, Любомира Мандзий - замминистра, Максим Ярмистый – замминистра;

в Министерство здравоохранения назначены Андрей Семиволос - первый замминистра, Михаил Загрийчук - замминистра, Младена Качурец - замминистра, Елена Симоненко - замминистра по вопросам европейской интеграции;

в Министерство социальной политики назначены Виталий Музыченко - заминистра, Наталья

Читай также: Кабмин назначил 11 замов министров

Ненюченко – замминистра;

в Министерство юстиции на должность замминистра назначена Валерия Коломиец;

Также в Министерстве по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц решением правительства оставлена на прежней должности государственный секретарь Людмила Дараган.

Кроме того, Кабмин уволил ряд заместителей министров: Татьяну Максимец, Михаила Близнюка, Юлию Пидкоморну, Анатолия Корзуна, Олега Шевчука, Павла Хобзея, Владимира Карандия, Юрия Рашкевича, Вячеслава Негоду.

Напомним, участники топливного рынка просят Кабмин отменить спецпошлины на импорт российского ДТ. Пошлины в перспективе окажут отрицательное влияние на экономику страны.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.