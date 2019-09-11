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Пойманный на взятке начальник Николаевского автодора уволен

Комментариев: 2
В Николаевский автодор срочно направлена антикоррупционная проверка и аудит.
Задержанный сегодня начальник Николаевского автодора Андрей Максименко
Задержанный сегодня начальник Николаевского автодора Андрей Максименко
mycity.mk.ua

Руководитель службы автомобильных дорог в Николаевской области Андрей Максименко уволен с занимаемой должности. Об этом сообщила пресс-служба Государственного агентства автомобильных дорог Украины.

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Причиной увольнения в ведомстве прямо называют полученную от Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) информацию о том, что Максименко подозревается во взяточничестве. Как указано в сообщении, в службе автомобильных дорог Николаевской области будет срочно проведен внеочередной финансовый аудит и антикоррупционная проверка.

Напомним, сегодня НАБУ поймало на взятке начальника Николаевского автодора. Чиновник был взят с поличным при получении 90 тыс. долларов.

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Теги: взятка, увольнение, Укравтодор, Николаев
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Комментариев (2)
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Cowboychik    11.09.2019, 19:47
Оценка:  -1
Cowboychik
Взятки нужно брать биткоинами. Давать заинтересованным лицам свой биткоин адрес и при поступлении на счет. решать проблемы. Как это сделать пошагово технически могу заинтересованным взяточникам рассказать...
bertal    11.09.2019, 19:35
Оценка:  -1
bertal
Начальник автодора и на взятке?там по другому єто делают, что за бред?
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