"Им мешает ветер": в Днепре на кладбища сняли флаги с могил погибших воинов

Коммунальщики самовольно поснимали флаги с могил воинов АТО.

Администрация кладбища в Днепре распорядилась снять установленные ко Дню Независимости национальные флаги с могил погибших воинов. Об этом передает Радио Свобода.

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Такое решение коммунальщиков возмутило инициаторов акции и родственников погибших. Между тем, администрация не собирается комментировать инцидент.

Директор департамента социальной политики мэрии Днепра Юлия Дмитрова рассказала, что флаги ко Дню Независимости Украины на могилах воинов были установлены без согласования с городскими властями и администрацией кладбища. Именно поэтому власти города не могли контролировать наличие установленных металлических флагштоков с флагами.

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По ее словам, кладбище буду модернизировать. Могилы воинов будут заменены на однотипные. Также планируется установить один огромный флагшток, который будут приспускать в дню траура.

Флаги установляли активисты facebook.com/ГалинаПугачева

Между тем, скандал получил неожиданное продолжение. Волонтер Анатолий Виногродский в Facebook сообщил, что чиновница Юлия Дмитрова обзванивает родственников погибших воинов и говорит, что волонтеры, которые установили флаги, проплаченные. Снятие флагов объяснила тем, что "им мешает ветер".

Юлия (директор департамента социальной политики мэрии Днепра Юлия Дмитрова, - ред.) судорожно ищет контакты семей погибших и им звонит, рассказывает, что все волонтеры и ветераны проплаченные и пиарятся перед какими-то выборами, только она хорошенькая и все годы работает для них. Вопрос, как же она работает, когда телефонов семей нет, а пишет им в личку и еще просит семьи дать контакты других семей и в закрытом чате "Верное Сердце" написать, что все волонтеры и бойцы проплаченные. На заявления родственников погибших вернуть флаги отвечает отказом, потому что над могилами ветер..., - написал волонтер.

Напомним, под Днепром мужчина разрыл 12 могил с целью наживы. Мужчина грабил могилы, а также вынес все металлические конструкции.

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