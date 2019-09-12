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"Им мешает ветер": в Днепре на кладбища сняли флаги с могил погибших воинов

Комментариев: 12
Коммунальщики самовольно поснимали флаги с могил воинов АТО.
Администрация кладбища сняла флаги
Администрация кладбища сняла флаги
facebook.com/ГалинаПугачева

Администрация кладбища в Днепре распорядилась снять установленные ко Дню Независимости национальные флаги с могил погибших воинов. Об этом передает Радио Свобода.

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Такое решение коммунальщиков возмутило инициаторов акции и родственников погибших. Между тем, администрация не собирается комментировать инцидент.

Директор департамента социальной политики мэрии Днепра Юлия Дмитрова рассказала, что флаги ко Дню Независимости Украины на могилах воинов были установлены без согласования с городскими властями и администрацией кладбища. Именно поэтому власти города не могли контролировать наличие установленных металлических флагштоков с флагами.

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По ее словам, кладбище буду модернизировать. Могилы воинов будут заменены на однотипные. Также планируется установить один огромный флагшток, который будут приспускать в дню траура.

Флаги установляли активисты
Флаги установляли активисты
facebook.com/ГалинаПугачева

Между тем, скандал получил неожиданное продолжение. Волонтер Анатолий Виногродский в Facebook сообщил, что чиновница Юлия Дмитрова обзванивает родственников погибших воинов и говорит, что волонтеры, которые установили флаги, проплаченные. Снятие флагов объяснила тем, что "им мешает ветер".

Юлия (директор департамента социальной политики мэрии Днепра Юлия Дмитрова, - ред.) судорожно ищет контакты семей погибших и им звонит, рассказывает, что все волонтеры и ветераны проплаченные и пиарятся перед какими-то выборами, только она хорошенькая и все годы работает для них. Вопрос, как же она работает, когда телефонов семей нет, а пишет им в личку и еще просит семьи дать контакты других семей и в закрытом чате "Верное Сердце" написать, что все волонтеры и бойцы проплаченные. На заявления родственников погибших вернуть флаги отвечает отказом, потому что над могилами ветер..., - написал волонтер.

Напомним, под Днепром мужчина разрыл 12 могил с целью наживы. Мужчина грабил могилы, а также вынес все металлические конструкции.

 

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Теги: могилы, воины, флаги
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Комментариев (13)
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T-REX2    12.09.2019, 11:31
Оценка:  +1
T-REX2
маразм крепчает
Sancho-s    12.09.2019, 11:21
Оценка:  -6
Sancho-s
Сколько же ваты на украинской земле...?
Зорян_и_Шкиряк    12.09.2019, 11:24
Оценка:  +2
Зорян_и_Шкиряк
73%. Да, беда!
Сеемма    12.09.2019, 11:14
Оценка:  +3
Сеемма
А флагов многовато. Не о том плачете, диванные.
Антибес    12.09.2019, 11:00
Оценка:  +1
Антибес
А государственным флагам место на могилах наёмников,откинувших копыта исключительно из-за денег и льгот УБД?Ведь не один"герой"и"патри от"не отказался от зарплаты и льгот УБД!Ни один!!!
Via_dolorosa    12.09.2019, 11:14
Оценка:  -5
Via_dolorosa
вам на расии наёмники нам Герои; у нас с вами разное понятие державности и вообщ. мы с вами разные во всём.
Антибес    12.09.2019, 11:16
Оценка:  +1
Антибес
Бот с кучей аккаунтов,если ты утверждаешь что я из России,попробуй это доказать.А если у тебя нет доказательств моей причастности к России,лучше просто захлопни свою червивую пасть.Как-то так. :-)
Sancho-s    12.09.2019, 11:22
Оценка:  -6
Sancho-s
Обычный ольгинский тролль из запоребрика
Антибес    12.09.2019, 11:27
Оценка:  +1
Антибес
Бот,ты перелогинился,но доказательств моей причастности к России так и не предоставил.Ты смешон,бот.Очень смешон! :-)
Зорян_и_Шкиряк    12.09.2019, 10:48
Оценка:  +5
Зорян_и_Шкиряк
Могилы с флагами - это вообще пиздeц! Как будто страна похоронена. Кому в голову могло прийти устанавливать на могилу государственный флаг? А! Знаю! Мовноязычным! ))) Совсем уже отупели от своей мовы. Так что правильно, что сняли - могила должна быть могилой, а не постаментом.
Антибес    12.09.2019, 11:03
Оценка:  +3
Антибес
Это обыкновенный свидошизм!
Sancho-s    12.09.2019, 11:23
Оценка:  -5
Sancho-s
Два дебила - это жесть...
Зорян_и_Шкиряк    12.09.2019, 11:23
Оценка:  +4
Зорян_и_Шкиряк
Какой два!.. Их там десятки!
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