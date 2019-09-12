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У партий Ляшко и Тимошенко конфисковали 250 тысяч гривен

Комментариев: 3
НАПК нашло нарушение у двух партий.
Тимошенко и Ляшко оштрафовали
Тимошенко и Ляшко оштрафовали
УНИАН

У партии “Батькивщина”, которой руководит  Юлия Тимошенко, и у Радикальной партии Олега Ляшко конфисковали крупные суммы денег. Об этом сообщили в пресс-службе Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

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Такое решение было принято в связи с тем, что лица, которые перечисляли эти взносы в бюджет партий, нарушили действующее законодательство. 

Дело касательно нарушения при перечислении денег в бюджет партии Тимошенко было направлено в суд Винницы. Служители Фемиды постановили конфисковать 148,9 тысячи гривен благотворительного взноса физическими лицами для финансирования "Батькивщины".

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Хустский районный суд Закарпатской области постановил конфисковать у Радикальной партии в бюджет вклад в 100 тысяч гривен, которые были перечислены с нарушением законодательства.

Напомним, сотрудник НАПК незаконно копировал конфиденциальную информацию. Воровалась информация из деклараций правоохранителей, депутатов и судей.

 

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Теги: НАПК, суд, Ляшко, Тимошенко, партии
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Комментариев (3)
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SEMPENTY    12.09.2019, 12:03
Оценка:  +6
SEMPENTY
Смех и грех... это все равно что у меня конфисковали 20 копеек.
всем_пока    12.09.2019, 12:11
Оценка:  +2
всем_пока
....не скажи.
Копеечку к копеечке, ведь "Копейка рубль бережот"
Но ЗАКОН РАБОТАЕТ
А гроши куды возвернули? Или по дороге "усохли"?
Woodbrother    12.09.2019, 12:36
Оценка:  -3
Woodbrother
Гроши ушли в кипрские оффшоры одного квартального клоунидзе.
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