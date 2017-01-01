Депутаты поддержали закон Зеленского об обороне в случае агрессии

Голоса "за" отдали в том числе депутаты от "Батькивщины" и "Евросолидарности".

Рада проголосовала за закон об обороне пресс-служба ВР

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Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект № 1011 об обороне Украины. "За" проголосовали 316 депутатов.

Закон предусматривает план обороны страны в случае вооруженной агрессии. Его поддержали "Слуга народа", "Батькивщина", "Евросолидарность", группа "За будущее" и внефракционные депутаты. "Голос" не дал ни одного голоса, как и ОПЗЖ.

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Альтернативный законопроект "Голоса" комитет даже не вынес на голосование в парламент, рекомендовав принять закон Владимира Зеленского.

Принятый закон уточняет содержание, объемы, исполнителей, порядок и сроки осуществления политических, экономических, социальных, военных, научных и других мероприятий по подготовке к вооруженной защите в случае вооруженной агрессии.

Ранее Верховная Рада приняла решение не штрафовать за "евробляхи" еще 90 дней.

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