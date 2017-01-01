На роспуск ЦИК в Раде нет голосов - Арахамия

Депутаты не будут сегодня рассматривать представление президента о роспуске комиссии.

Арахамия не видит смысла выносить на рассмотрение закон, если нет 300 голосов УНИАН

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Вопрос досрочного роспуска ЦИК сегодня не будет вынесен в сессионный зал. Об этом заявил глава фракции “Слуга народа“ Давид Арахамия, передает РБК-Украина.

По его словам, за данный законопроект сегодня может не хватить голосов. Арахамия считает, что надо было собрать глав фракций и обсудить этот вопрос.

“Мы еще даже не собирались. Когда вам нужно 300 голосов, это означает, что надо собрать глав фракций и как-то с ними это согласовать, увидеть какие позиции. Мы этого пока не делали. Это означает, что нет пока что", - пояснил он.

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"Какой смысл вообще выносить вопрос, если нет понимания, может ли быть 300 голосов? Поэтому я думаю, что шансы, что сегодня будет ЦИК, близки к нулю“, - заявил Арахамия.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о роспуске Центральной избирательной комиссии.

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