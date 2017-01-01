Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На роспуск ЦИК в Раде нет голосов - Арахамия

Комментариев: 0
Депутаты не будут сегодня рассматривать представление президента о роспуске комиссии.
Арахамия не видит смысла выносить на рассмотрение закон, если нет 300 голосов
Арахамия не видит смысла выносить на рассмотрение закон, если нет 300 голосов
УНИАН

Читай также: ЕС и Канада раскритиковали президентский законопроект о судебной реформе

Вопрос досрочного роспуска ЦИК сегодня не будет вынесен в сессионный зал. Об этом заявил глава фракции “Слуга народа“ Давид Арахамия, передает РБК-Украина.

По его словам, за данный законопроект сегодня может не хватить голосов. Арахамия считает, что надо было собрать глав фракций и обсудить этот вопрос.

“Мы еще даже не собирались. Когда вам нужно 300 голосов, это означает, что надо собрать глав фракций и как-то с ними это согласовать, увидеть какие позиции. Мы этого пока не делали. Это означает, что нет пока что", - пояснил он.

Читай также: КИУ заявил, что для роспуска ЦИК нет объективных причин

"Какой смысл вообще выносить вопрос, если нет понимания, может ли быть 300 голосов? Поэтому я думаю, что шансы, что сегодня будет ЦИК, близки к нулю“, - заявил Арахамия.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о роспуске Центральной избирательной комиссии.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: Рада, ЦИК, роспуск, Зеленский, депутаты
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь