Экс-руководителя Львовского бронетанкового завода будут судить

Экс-чиновнику уже сообщили о подозрении.

Бывший руководитель завода не задекларировал имущество на сумму около 4,6 млн гривен nabu.gov.ua

Экс-руководителю Львовского бронетанкового завода сообщили о подозрении в недекларировании доходов.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

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“12 сентября 2019 года детективы НАБУ под процессуальным руководством САП сообщили бывшему директору ГП “ЛБТЗ“ о подозрении в внесении недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления (ст. 366-1 УК Украины)“, - говорится в сообщении.

Следствие установило, что экс-чиновник в электронных декларациях за 2016-2018 годы не указал информацию о состоянии на сумму около 4,6 млн грн.

“Среди незадекларированного имущества - квартира в Вене (Австрия) и сведения о компании, зарегистрированной в Белизе, конечным бенефициарным владельцем которой является бывший директор ГП “ЛБТЗ“, - отметили в НАБУ.

Как сообщалось 8 августа, за невыполнение заказов ОПК взыскали более 8,5 млн грн штрафов.

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