Зеленский требует штрафов до 85 тыс. грн за кнопкодавство: появился законопроект

Команда Зеленского внесла на рассмотрение комитета новый законопроект.

Представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук уже направил в профильный комитет Верховной Рады обращение с требованием вмешаться в ситуацию с кнопкодавством.

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Он внес в парламент законопроект, который должен регулировать процедуру голосования нардепами. Об этом Стефанчук сообщил в Facebook.

Как и обещал вчера, направляю в Комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины свое обращение с требованием разобраться с ситуацией с зафиксированными фактами “кнопкодавства“ в стенах парламента и дать им правовую оценку. Отдельной опцией регистрирую проект закона “О внесении изменений в некоторые законодательные акты по обеспечению личного голосования народными депутатами Украины“, - написал Стефанчук.

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Он также прикрепил фотографии законопроекта, который предложил президент. В тексте говориться, что кнопкодавы будут оштрафованы за нарушение Конституции. Размер штрафов - от трех до пяти тысяч необлагаемых (от 51 до 48 тысяч гривен - ред.) налогом минимумов доходов граждан.

Он также напомнил, что кнопкодавы от партии “Слуга народа” извинились и свою зарплату перечислят на благотворительность.

Напомним, “Слуги“ всю ночь спорили в сети из-за кнопкодавов и вызвали их на ковер. Во фракции заверили, что им стыдно за своих коллег, которые жали на чужие кнопки.