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Зеленский и Трамп встретятся в Нью-Йорке, но точной даты пока нет

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Сейчас идет согласование рабочих графиков двух президентов.
Трамп и Зеленский встретятся в Нью-Йорке
Трамп и Зеленский встретятся в Нью-Йорке
hyser.com.ua

Встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа может состояться в Нью-Йорке в период с 23 по 26 сентября. Об этом сообщил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, пишет “Интерфакс-Украина“.

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По словам американского дипломата, точная дата пока не определена, сейчас проходит согласование графиков обоих лидеров.

Но по Нью-Йорку мы очень близки (в организации встречи – ред.), - пояснил дипломат.

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко подтвердил, что президент Зеленский посетит США 23 сентября для участия в Генассамблее ООН.

Напомним, Меркель заявила, что больше не считает США “автоматическим защитником“ Европы. Европейцам нужно прикладывать больше усилий для обеспечения собственной безопасности.

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Теги: Трамп, Зеленский, встреча, Нью Йорк, Тейлор
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