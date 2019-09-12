Сенцов сжег "самую ненавистную вещь на свете"

Бывший заключенный облил бензином свою тюремную робу, которую он был вынужден носить в российской тюрьме, и поджег.

Освобожденный из России украинский режиссер Олег Сенцов попрощался с "самой ненавистной вещью на Земле" – своей тюремной робой. Соответствующее видео в четверг, 12 сентября опубликовал активист Максим Прокопенко на своей странице в Facebook.

На глазах у семьи и знакомых бывший заключенный облил бензином и поджег свою тюремную робу, которую он носил в российской тюрьме, заметив, что эта роба для него самая ненавистная вещь на Земле.

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Напомним, президент Европарламента заявил, что готов приехать в Украину ради Сенцова.

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