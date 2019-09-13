Новый город у Черного моря и IТ-кластер: Зеленский назвал перспективные проекты

Президент призвал международный бизнес инвестировать в Украину.

Президент Владимир Зеленский на саммите YES призвал международный бизнес инвестировать в Украину. Зеленский назвал ряд перспективных проектов, для реализации которых власти привлекут инвестиции в ближайшие несколько лет.

Перспективные проекты, названные президентом:

Ирригация земли в южных областях для увеличения площадей плодородных земель. IТ-кластер в Харькове для развития и обучения украинских и иностранных студентов. Центр кинопроизводства в Киеве – для привлечения зарубежных кинопроизводителей.

И приглашаем всех убедиться, что у нас не хуже снимать, чем в Будапеште и Польше. У нас очень красивая страна, - отметил Зеленский

4. Новый город-курорт на Черном море

Читай также: Зеленский о санкциях против РФ: Это налог ради мира

“Нужно уточнить, что это совершенно новый украинский город, построенный “с нуля“, - отметил Зеленский.

5. Развитие горнолыжных курортов в Карпатах – Славское, Боржави

Карпаты большие. У нас есть огромный потенциал стать восточноевропейскими Альпами – отметил он

Ранее сообщалось о том, что Зеленский выступает на саммите YES – онлайн-трансляция. Саммит YES (Ялтинская Европейская стратегия) проводится в Киеве.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.