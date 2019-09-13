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Новый город у Черного моря и IТ-кластер: Зеленский назвал перспективные проекты

Комментариев: 5
Президент призвал международный бизнес инвестировать в Украину.
Владимир Зеленский президент Украины
Владимир Зеленский президент Украины
Скриншот трансляции

Президент Владимир Зеленский на саммите YES призвал международный бизнес инвестировать в Украину. Зеленский назвал ряд перспективных проектов, для реализации которых власти привлекут инвестиции в ближайшие несколько лет.

  • Перспективные проекты, названные президентом:
  1. Ирригация земли в южных областях для увеличения площадей плодородных земель.
  2. IТ-кластер в Харькове для развития и обучения украинских и иностранных студентов.
  3. Центр кинопроизводства в Киеве – для привлечения зарубежных кинопроизводителей.

И приглашаем всех убедиться, что у нас не хуже снимать, чем в Будапеште и Польше. У нас очень красивая страна, -  отметил Зеленский

       

        4. Новый город-курорт на Черном море

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“Нужно уточнить, что это совершенно новый украинский город, построенный “с нуля“, -  отметил Зеленский.

        5. Развитие горнолыжных курортов в Карпатах – Славское, Боржави

Карпаты большие. У нас есть огромный потенциал стать восточноевропейскими Альпами – отметил он

Ранее сообщалось о том, что Зеленский выступает на саммите YES – онлайн-трансляция. Саммит YES (Ялтинская Европейская стратегия) проводится в Киеве.

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Теги: саммит yes, Владимир Зеленский, инвестиции
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Комментариев (5)
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Ira0956    13.09.2019, 11:46
Оценка:  0
Ira0956
https://www.youtube.com/watch?v=7 CeLhHQjmwU
ВосставшийИзБана    13.09.2019, 11:26
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Ага! Щас! Бросят все свои дела и побегут. Для инвестиции нужна стабильность. А что у нас? Артикль начал с того, что поотменял указы папередников. Массово. Потом загорелся идеей переезда. Потом вместо обещанного снижения налогового пресса увеличил его. И именно на айтишников.
ВосставшийИзБана    13.09.2019, 11:28
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Если артикль не понял, то объясняю: для того, чтобы деньги пошли в Украину, мало пообещать дешевую распродажу земли. Должна быть преемственность власти и стабильность. А если каждая следующая власть судит предыдущую и переписывает Конституцию под себя - никто вам денег не даст.
Мыкола    13.09.2019, 11:13
Оценка:  0
Мыкола
Кроме ирригации земель, все остальное от Бендера ! Это и есть реальный уровень Зе !
Кайдаш    13.09.2019, 11:00
Оценка:  0
Кайдаш
Какая-то туманная ассоциация с Нью-Васюками, и Остапом, которого понесло...
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