Обвиняемый хотел сжечь суд во время заседания

Мужчина протестовал против обвинений, пытался развести костер в зале заседаний и угрожал сжечь суд.

Мужчина развел в суде костер, протестуя против обвинений / Иллюстративное фото pixabay.com

В Запорожской области во время заседания Михайловского райсуда обвиняемый пытался развести костер. Об этом сообщила пресс-служба суда в пятницу, 13 сентября.

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"Во время судебного заседания 9 сентября 2019 в Михайловском районном суде Запорожской области обвиняемый О., по ч.2 ст.121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение), в знак протеста против обвинения, которое ему инкриминируют, высказывал угрозу сжечь суд и пытался развести костер в зале судебного заседания", - сказано в сообщении.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 377 УК Украины.

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