Экс-генпрокурору Луценко объявили выговор

Журналист сообщил подробности.

Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров привлекла к дисциплинарной ответственности экс-генпрокурора Юрия Луценко за очередное нарушение законности и объявила ему выговор. Об этом сообщил журналист Владимир Бойко на своей странице в Facebook.

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Сообщается, что Луценко был уволен с должности генерального прокурора, между тем, остался на должности прокурора, не имея высшего юридического образования.

И вот этот рядовой прокурор Луценко и был привлечен КДКП к дисциплинарной ответственности за то, что он совершал на административной должности. А именно: за то, что в мае 2019 второй раз не выполнил решение КДКП относительно своего тогдашнего заместителя Юрия Столярчука и не выдал в месячный срок приказ о наложении на Юрия Васильевича выговора с лишением премий, - написал Бойко.

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По словам журналиста, Руслан Рябошапка должен лишить Луценко премиальных надбавок.

Напомним, Луценко уже уволили и с должности прокурора. Приказ об увольнении Юрия Луценко с должности прокурора еще подписан еще 4 сентября.

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