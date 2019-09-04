Рябошапка уволил прокуроров 4 областей

Новый глава ГПУ начал чистку кадров.

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка уволил сразу четырех областных прокуроров. Об этом сообщили в пресс-службе ГПУ.

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Вчера, 3 сентября генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказы об увольнении с должностей прокуроров четырех областей.

Без прокуроров, согласно приказу Рябошапки, остались Винницкая, Житомирская, Черкасская и Одесская области. По информации на сайте ГПУ известно, что уволены Вячеслав Соколовый, Любомир Вийтович, Сергей Овчаренко и Олег Жученко соответственно.

Напомним, на встрече с представителями общественности Черкасской области во время рабочей поездки Президента Украины Владимира Зеленского в регион, некоторые участники разговора жаловались на работу прокурора области. Также, находясь на Житомирщине, Президент Украины отметил ненадлежащую работу органов прокуратуры региона, в частности в вопросах противодействия нелегальной добыче янтаря, - добавили в ГПУ.

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Ранее мы писали, что Матиоса уволили из ГПУ после письма Загороднюка. Рябошапка направил Матиоса в Минобороны для решения вопроса прохождения дальнейшей службы.

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