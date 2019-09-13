Баканов обещает сократить штат СБУ и поднять зарплаты

СБУ ждет существенное сокращение штата.

Читай также: Баканов официально возглавил СБУ

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов анонсировал сокращение штата и увеличение зарплат сотрудникам ведомства. Об этом он заявил журналистам в кулуарах 16-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES), передает Левый берег.

Баканов отметил, что сокращать сотрудников всегда неприятно, но тем, кто останется поднимут зарплаты.

В Верховной Раде я сказал о полутора месяцах, которые нам нужно, чтобы презентовать этот закон. Сейчас мы над ним работаем вместе с иностранными партнерами. Мы должны разделить функции между всеми правоохранительными органами, - отметил Баканов.

Читай также: Оклад Баканова неизвестен, но в августе он заработал почти 60 тысяч

Он также отметил, что Служба будет гибкой и мобильной. Закон должен устранить деструктивную конкуренцию между правоохранительными структурами.

Сокращение штата будет обязательно. Об этом говорить достаточно больно, потому что это в первую очередь штат - это люди. Сокращать всегда неприятно, но это нужно делать. Вместо этого мы бы хотели предусмотреть в законе гибкую структуру СБУ и действовать от угроз, а не от функций, которые сегодня нам предлагаются. То есть если возникает какая-то угроза, президент, например, создает какой-то новый департамент в структуре СБУ. Если угрозы больше нет, он этот департамент ликвидирует. Так, мне кажется, было бы достаточно правильно. Все меняется. И если, условно, еще год назад мы не уделяли столько много внимания кибербезопасности, то сейчас это будущее, - заявил Баканов.

Также он анонсировал существенное увеличение заработной платы сотрудникам, которые останутся после кадровой чистки.

Реформа должна начинаться с людей. СБУ - это элита правоохранительных органов. И наши люди в должны быть обеспечены должным образом. Если вы сравните, сколько получает сотрудник СБУ и сколько на аналогичной должности получает сотрудник другого органа, вы увидите, что первые в этой линейке получают на 30% больше зарплаты, - добавил он.

Напомним, подавший в отставку Грицак получает зарплату выше, чем и.о главы СБУ Баканов.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.