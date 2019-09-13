В деле Зайцевой и Дронова разгорелся очередной скандал

По словам журналистки, "многострадальное дело экспертов-техников снова закрыли".

Дело экспертов-техников из научно-исследовательского института Бокариуса, которые не вычислили скорость Лексуса, границы перекрестка и степень вины участников ДТП, закрыли.

Об этом сообщила журналистка Татьяна Доцяк в Facebook.

В качестве доказательств журналистка опубликовала документы.

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“Сделал это следователь ГУ Нацполиции в Харьковской области Ваге Коцинян. Адвокат Дронова пытался обжаловать это в суде, но судья Киевского райсуда Валентина Божко решила, что Коцинян прав“ – написала она.

“Адвокат Дронова подсказал следователю, что оценивать работу экспертов должна независимая комиссия. И для этого и есть уголовное производство, и хотелось бы, чтобы эта комиссия была создана. Но следователь уже "катал" постановление о закрытии производства. А судья "строчила" решение“ – продолжила журналистка.

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“Адвокат Дронова будет оспаривать в апелляции закрытие производства, пытаться добиться назначения независимой комиссии, которая определит, была ли возможность у экспертов имени Бокариуса установить: скорость Лексуса, кто первым нарушил и создал опасность (Зайцева или Дронов, тяжесть нарушения и степень вины обоих), границы перекрестка“ – говорится в сообщении.

Постановление Киевского районного суда в городе Харькове - ст1 Фейсбук Доцяк

Постановление Киевского районного суда в городе Харькове - ст2 Фейсбук Доцяк

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Оба участника аварии – водитель Lexus Елена Зайцева и Геннадий Дронов, который был за рулем Volkswagen Touareg, признаны судом виновными в совершении преступления и получили наказание в виде лишения свободы сроком на десять лет каждый.



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