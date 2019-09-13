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В деле Зайцевой и Дронова разгорелся очередной скандал

Комментариев: 9
По словам журналистки, "многострадальное дело экспертов-техников снова закрыли".
Елена Зайцева отбывает наказание в Покровском исправительном центре
Елена Зайцева отбывает наказание в Покровском исправительном центре
sq.com.ua

Дело экспертов-техников из научно-исследовательского института Бокариуса, которые не вычислили скорость Лексуса, границы перекрестка и степень вины участников ДТП,  закрыли.

Об этом сообщила журналистка Татьяна Доцяк в Facebook.

В качестве доказательств журналистка опубликовала документы.

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“Сделал это следователь ГУ Нацполиции в Харьковской области Ваге Коцинян. Адвокат Дронова пытался обжаловать это в суде, но судья Киевского райсуда Валентина Божко решила, что Коцинян прав“ – написала она.

“Адвокат Дронова подсказал следователю, что оценивать работу экспертов должна независимая комиссия. И для этого и есть уголовное производство, и хотелось бы, чтобы эта комиссия была создана. Но следователь уже "катал" постановление о закрытии производства. А судья "строчила" решение“ – продолжила журналистка.

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“Адвокат Дронова будет оспаривать в апелляции закрытие производства, пытаться добиться назначения независимой комиссии, которая определит, была ли возможность у экспертов имени Бокариуса установить: скорость Лексуса, кто первым нарушил и создал опасность (Зайцева или Дронов, тяжесть нарушения и степень вины обоих), границы перекрестка“ – говорится в сообщении.

Постановление Киевского районного суда в городе Харькове - ст1
Постановление Киевского районного суда в городе Харькове - ст1
Фейсбук Доцяк

Постановление Киевского районного суда в городе Харькове - ст2
Постановление Киевского районного суда в городе Харькове - ст2
Фейсбук Доцяк

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Оба участника аварии – водитель Lexus Елена Зайцева и Геннадий Дронов, который был за рулем Volkswagen Touareg, признаны судом виновными в совершении преступления и получили наказание в виде лишения свободы сроком на десять лет каждый.

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Теги: Зайцева, Дронов, эксперты
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Комментариев (9)
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klin    13.09.2019, 14:05
Оценка:  +3
klin
На месте Дронова может оказаться каждый из нас. С такими законами страшно жить...
Fon_Pascha    13.09.2019, 14:15
Оценка:  +2
Fon_Pascha
и по тротуарам страшно ходить
Peyot    13.09.2019, 13:52
Оценка:  +6
Peyot
Только конченый продажный ушлепок может не понять что овца летевшая на большой скорости на красный свет - виновна в ДТП!!!!
Адекваты    13.09.2019, 13:48
Оценка:  +7
Адекваты
Свободу невиновному Дронову!!
Антибес    13.09.2019, 13:30
Оценка:  +10
Антибес
Зайцеву нужно удушить,сфабриковав самоубийство.
trgvm1    13.09.2019, 13:25
Оценка:  +7
trgvm1
те кто сидит в тюрьме вы же знаете что с этой сукой делать
T-REX2    13.09.2019, 13:31
Оценка:  +7
T-REX2
да она на поселении в Днепропетровской обл.-уже по ящику показывали
Miha_89    13.09.2019, 13:47
Оценка:  +12
Miha_89
В тюрьму Дронова бросили, который не увидел ночью летящий на красный болид. А мажорка уже дома на диване рассматривает каталог новых авто. Ну может пару раз в квартал будет ездить отмечаться в санатории. 6 холопов задавленных, это много что ли, ее защищала адвокат Кернеса, та порешает что хочешь
Miha_89    13.09.2019, 13:48
Оценка:  +6
Miha_89
а народу все-равно, повозмущается в интернете да и все. Много более актульных вопросов, что сказал Зеленский и какой следующий депутат Слуги будет кнопкодавить. Стадо есть стадо.
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