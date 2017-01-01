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Рада решила не собирать пленарное заседание во вторник

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Вместо этого депутаты подготовят законопроекты ко второму чтению в комитетах.
Рада будет работать в комитетах вместо пленарки во вторник
Рада будет работать в комитетах вместо пленарки во вторник
пресс-служба ВР

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Верховная Рада внесла изменения в календарный план, решив во вторник 17 сентября вместо пленарного заседания поработать в комитетах. "За" проголосовали 299 нардепов.

Во вторник депутаты будут работать в комитетах над законопроектами, которые были приняты в первом чтении и готовить их к второму.

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Сегодня Верховная Рада распустила Центризбирком, приняла закон о вознаграждении обличителей коррупции в первом чтении, закон об улучшении инвестиционной привлекательности космической отрасли и проект закона о концессии. 

Напомним, ранее сообщалось, что "Слуга народа" нашла уже 35 претендентов в члены ЦИК.

 

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Теги: Рада, депутаты, комитеты, пленарный день
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