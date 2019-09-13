Балух рассказал, что сильнее всего удивило при возвращении в Украину

Масса новых лиц в политикуме и необычное поведение первых лиц государства – самые сильные впечатления первых дней.

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Поведение официальных лиц и в частности президента Украины Владимира Зеленского стало самым большим удивлением для освобожденного из российской тюрьмы крымского фермера Владимира Балуха. Об этом бывший политзаключенный рассказал в интервью LIGA.net.

По его словам новый политический истеблишмент Украины совсем не похож на своих предшественников:

Когда мы летели домой, договорились, что морячки будут выходить первыми, поэтому я мог видеть в окно, как Зеленский идет к самолету. Без галстука, вел себя свободно, поворачивался к людям, махал кому-то там рукой, приветствуя, улыбался. Это было первое, что меня удивило, – такое изменение в поведении официальных лиц, отсутствие патетики, – рассказал крымчанин.

Также его поразило практически полное обновление политикума:

Не привык пока: сколько новых лиц в телевизоре – около 90% не знакомы мне. Что ведущие изменились – одна Маричка Падалко вечная, – что гости, эксперты, выражают свои мысли. Из контекста понимаю, что народный депутат, а лицо впервые вижу, – отметил Балух.

Напомним, Балух будет судиться с российской колонией, где его постоянно отправляли в ШИЗО. Украинский фермер из Крыма будет добиваться компенсации морального вреда.

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