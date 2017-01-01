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Балух встретился с лидерами крымскотатарского народа

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Чубаров рассказал подробности встречи.
Чубаров поведал, что "Владимир полон сил, жизнерадостен и готов к дальнейшей борьбе"
Чубаров поведал, что "Владимир полон сил, жизнерадостен и готов к дальнейшей борьбе"
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Освобожденный из заключения в Российской Федерации крымчанин Владимир Балух встретился в Киеве с лидерами крымских татар.

Об этом сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров на своей странице в Фейсбуке.

Во встрече также участвовал народный депутат, один из лидеров крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

“Провели радостную и долгожданную встречу с освобожденным вчера из российской тюрьмы Владимиром Балухом. Радует, что Владимир полон сил, жизнерадостен и готов к дальнейшей борьбе за деоккупацию Крыма“, - написал Чубаров после встречи.

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“Они все (ну, кого мы знаем) и держатся отлично, но у каждого есть проблемы со здоровьем , у кого больше, у кого меньше: заточение в российские тюрьмы еще никому не добавляло здоровья... Поэтому мы их больше нацеливаем на реабилиацию“, - написал политик.

Как сообщалось, 7 сентября в “Борисполе“ аплодисментами встретили самолет с украинцами, освобожденными из российского плена.

Освобожденные из заключения в РФ украинцы прошли обследования в больнице “Феофания“. Медики сообщили, что для каждого требуется индивидуальное лечение, но никто не нуждается в интенсивной терапии.

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Теги: плен, Владимир Балух, Крым, оккупация, крымские татары
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